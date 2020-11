WhatsApp komt met grote hoeveelheid nieuwe wallpapers en achtergrond-opties

WhatsApp treft voorbereidingen waarbij gebruikers veel meer instelmogelijkheden krijgen voor hun wallpaper. Het gaat om de achtergrond van een chatgesprek. Onder andere is er keuze uit 61 nieuwe wallpapers in de app.

WhatsApp met nieuwe wallpaper-opties

We zagen in de afgelopen dagen en weken al meerdere nieuwe functies tevoorschijn komen in WhatsApp. Nu hebben eindelijk ook de wallpapers in de chat-app aandacht gekregen. Dankzij een nieuwe beta-versie krijgen we goed te zien en te weten welke vernieuwingen er aan zitten te komen. Voor de beta-gebruikers worden ze nu al langzaamaan uitgerold.

Vanaf nu wordt het mogelijk om voor iedere chat afzonderlijk een andere achtergrond te kiezen. Daarnaast geeft WhatsApp je de optie om de helderheid van de achtergrond aan te passen naar eigen wens, waarbij je deze kunt dimmen.

WhatsApp heeft ook eindelijk een reeks nieuwe achtergronden toegevoegd. In totaal gaat het om 32 nieuwe lichte achtergronden en 29 donkere wallpapers, in totaal dus 61 nieuwe. Tevens laat de chat-app je ook kiezen uit standaard kleuren (solid colors), zoals we dat nu al kennen, of door zelf een foto in te stellen.

Wanneer je besluit om een effen kleur in te stellen als achtergrond, dan kun je nu de bekende WhatsApp Doodles ook inschakelen. Dit zijn de bekende figuurtjes en karakters die je ook op de standaard achtergrond terugziet. Deze doodle kun je vanaf nu ook instellen in WhatsApp Desktop.

Houd er rekening mee dat deze nieuwe functies vooralsnog alleen beschikbaar zijn voor een deel van de beta-gebruikers. In de loop van de tijd zal de functionaliteit naar iedereen uitgerold worden.