Intratuin app: tips voor de verzorging van planten en meer

Sinds kort kun je de Intratuin app downloaden uit de Google Play Store. Je krijgt niet alleen aanbiedingen te zien, maar ook tips voor het verzorgen van je planten, binnen en buiten.

Intratuin app

Je bent niet zo goed in het verzorgen van planten, maar je huis staat er wel vol mee. De Intratuin app kan je hiermee helpen. Met de applicatie kun je bijvoorbeeld reminders instellen over dat je een herinnering wilt ontvangen als je plant water nodig heeft.

Niet alleen voor het geven van water kan de Intratuin app je helpen met het herinneren. Ook wanneer een bepaalde plant voeding nodig heeft of verpot moet worden kan de app van pas komen. Je kunt verschillende planten toevoegen en ook zien hoeveel water hij nodig heeft.

Vanuit de Intratuin app kun je doorgeleid worden naar de mobiele website van de online shop. Daarbij vind je in de Intratuin app vouchers, die je kunt verdienen door de virtuele plant ‘Leafy’ water te geven. Ook de verschillende aanbiedingen vind je terug in de applicatie van het tuincentrum.

In de Intratuin app kun je ook tips en inspiratie vinden voor het aankleden van je kamer of huis met planten. Waar moet je rekening mee houden en wat kun je mooi combineren? Ook tips voor de planten in de tuin zijn er te vinden.

De Intratuin app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.