Facebook laat je straks je foto’s direct overzetten naar Google Foto’s

Facebook stelt een tool beschikbaar waarmee gebruikers hun foto’s kunnen overhevelen naar een concurrerende dienst. Het wordt mogelijk om de foto’s over te brengen naar Google Foto’s.

Facebook foto’s naar Google Foto’s

Google en Facebook zijn twee grote bedrijven maar ook elkaars concurrenten. Toch heeft Facebook een tool aangekondigd waarmee gebruikers hun foto’s op het sociale netwerk over kunnen hevelen naar Google Foto’s. De tool maakt deel uit van het Data Transfer Project en is een open-source product met Facebook, Google, Twitter, Microsoft en Apple.

Zonder al teveel handelingen moet het mogelijk worden om data tussen de diensten van deze partijen uit te wisselen. Je hoeft dus niet zelf eerst nog handmatig je foto’s te downloaden en vervolgens te uploaden naar de servers van Google. In de toekomst moeten meer services en mogelijkheden toegevoegd worden.

Op dit moment is de feature alleen beschikbaar in Ierland. Facebook laat weten dat het de functionaliteit in de eerste helft van 2020 wereldwijd zal uitrollen. De optie komt beschikbaar als tool in de instellingen van Facebook. De data die uitgewisseld wordt, wordt versleuteld verzonden. Ook dient bij het uitwisselen van de foto’s een wachtwoord ingevoerd te worden.