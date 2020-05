Facebook neemt GIF’jes platform ‘Giphy’ over

Facebook is weer op overnamepad geweest. Het sociale netwerk heeft de bekende dienst Giphy overgenomen. Dit is een belangrijk platform voor het vinden van GIF’jes en is geïntegreerd in bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp.

Giphy is overgenomen

Facebook heeft GIF’jes-platform Giphy overgenomen. De dienst wordt veel gebruikt voor het delen van GIF’jes. Je kunt er niet alleen duizenden verschillende geanimeerde foto’s vinden, je kunt ook je eigen GIF’jes delen. De API wordt al gebruikt in verschillende diensten zoals Facebook, Messenger, Instagram en ook in WhatsApp is er de GIF-button.

Giphy is door Facebook overgenomen voor een bedrag van 400 miljoen dollar. Het platform zal wel gewoon doorgaan met het exploiteren van haar bibliotheek. Volgens Facebook blijft het mogelijk om inhoud te maken en te blijven delen. Er is ook een eigen Giphy app.

In 2018 nam Google al GIF-platform Tenor over.