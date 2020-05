Facebook brengt ‘Facebook Gaming’ app uit

Facebook opent de aanval op diensten als YouTube en Twitch met de dienst Facebook Gaming. Via de app kun je gaming-streams bekijken. Maar je kunt nog meer met de applicatie.

Facebook Gaming

In de afgelopen maanden heeft Facebook uitgebreid testen uitgevoerd met haar eigen gaming-app met de niet geheel spannende naam Facebook Gaming.

Met deze toepassing is het mogelijk zelf livestreams te kijken van games. Iets wat door velen al gedaan wordt via YouTube en Twitch. Nu kan het dus ook via Facebook Gaming. Daarbij kun je ook zogenaamde ‘casual games’ spelen en natuurlijk ook je eigen games streamen.

De kijkers van een video kunnen zogenoemde ‘stars’ kopen en zo een donatie achterlaten voor degenen die streamen. De Facebook Gaming app is vooralsnog alleen voor Android beschikbaar. Je kunt de applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.