Vorige week werd bekend dat videodiensten zoals Netflix de beeldkwaliteit verlagen. De reden hiervan is dat de dienst door het coronavirus veel vaker gebruikt wordt. Nu geeft het bedrijf meer informatie over hoe het er precies uitziet.

Netflix over verlagen kwaliteit

Door het coronavirus werken meer mensen vanuit thuis of moet je je op een andere manier thuis vermaken. Een videodienst zoals Netflix komt daarbij goed van pas. Om overbelasting van het netwerk te voorkomen passen de diensten bepaalde instellingen aan, zodat iedereen van de streamingdienst kan profiteren.

Netflix zelf deelt nu meer informatie over hoe de veranderingen doorgevoerd worden. Gebruikers zullen namelijk niet direct iets merken van de aanpassingen. De resolutie waarvoor betaalt wordt, krijg je gewoon, zo laat Netflix weten. Dus als je voor 4K betaalt, dan krijg je dat ook.

De aanpassingen zitten hem in de bitrates. Dit is een bepaalde hoeveelheid informatie die in een bepaalde tijd wordt aangeleverd. In de verklaring van Netflix komt naar voren dat het standaard per resolutie soms tientallen streams heeft voor één titel. In de komende dertig dagen zijn in Europa de streams met de hoogste bandbreedte verwijderd.

Volgens Netflix kunnen gebruikers hiervan een ‘zeer lichte kwaliteitsvermindering’ opmerken. Je krijgt zoals gezegd wel gewoon de resolutie waarvoor je hebt betaald. Door deze manier wordt de impact van het netwerk vermindert met 25 procent. In Italië en Spanje is de wijziging direct doorgevoerd. In de komende uren wordt het in de rest van Europa doorgevoerd.

Andere partijen

Niet alleen Netflix voegt aanpassingen door. Ook Facebook, Disney+, Apple TV+ en Amazon Prime Video gaan de bitrate aanpassen.