Google Foto’s krijgt enorme update: locatiekaart, nieuw icoon en meer

Google rolt een gigantische update uit voor de Android-app van Google Foto’s. Gebruikers zien een nieuw icoontje. Daarbij zijn er nieuwe functies zoals de locatiekaart, ofwel de kaartweergave.

Grote Google Foto’s update

Google Foto’s is een erg handige tool voor het beheren, bewerken en delen van je foto’s. Google heeft nu een grote update aangekondigd voor deze toepassing. Allereerst zien we een nieuw icoontje, deze zul je dan ook terug gaan zien op het homescreen. De bekende kleuren blijven behouden.

Kaartweergave

Eerder werden al aanwijzingen gevonden voor de locatiekaart, ofwel de kaartweergave. Hierop vind je de foto’s die je hebt gemaakt, terug op de kaart. Om de locatie te bepalen wordt gebruik gemaakt van GPS-gegevens, maar ook je locatiehistorie via Google Maps en ook kunnen bekende onderwerpen, zoals de Eiffeltoren, automatisch gedetecteerd worden.

De kaartweergave in Google Foto’s laat een zogenaamde heatmap zien waarop je kunt zien waar foto’s zijn gemaakt. Tevens kun je daarover vegen zodat je een preview krijgt te zien van een afbeelding die daar geschoten is.

Tabblad

Nieuw is ook dat er drie tabbladen zijn, dit waren er eerst vijf. Het meest bijzonder; het tabblad Albums is weggehaald. Je vindt de opties nu terug onder de noemer ‘Bibliotheek’. Een andere functie die uit de navigatiebalk is verdwenen is ‘Delen’. Deze optie vind je nu terug bij het teksticoontje.

Zoekfunctie

Opvallend is dat de zoekbalk bovenin beeld ook niet meer terug te zien is in de nieuwe versie. Google heeft de navigatiebalk voorzien van een tabje ‘Zoeken’, waar je vervolgens mee aan de slag kunt gaan. Onder ‘Zoeken’ vind je ook de ‘Explore Map’ terug.

Uitrol

De update is nu aangekondigd, maar het kan even duren voordat de nieuwe versie van Google Foto’s bij iedereen verschijnt.