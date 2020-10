Google rolt nieuwe fotobewerker uit naar Google Foto’s app

De applicatie van Google Foto’s is een nuttige app voor het beheren van je foto’s. Je kunt ze niet alleen ordenen, maar ook bewerken. Die functie wordt nu nog handiger, aangezien de fotobewerker in de app van Google Foto’s duidelijk verbeterd is.

Google Foto’s met betere bewerker

Er wordt een nieuwe update verspreid die verbeteringen brengt naar de fotobewerker in de Google Foto’s app. Dankzijde verbeteringen in de bedieningselementen en de kunstmatige intelligentie moet deze een stuk slimmer zijn. Op basis van machine learning moet de fotobewerker specifieke suggesties bieden zoals portreteffecten, het contrast en de helderheid. Er zijn ook verschillende nieuwe filters te vinden, waarvan het aantal in de komende tijd verder uitgebreid zal worden.

Naast het geven van hints helpt de nieuwe fotobewerker ook om gedetailleerde bewerkingen door te voeren. Hierbij kun je bijvoorbeeld aan de slag met de helderheid, het contrast, de verzadiging, de warmte en meer opties. De nieuwe lay-out van de bewerker in Google Foto’s moet ervoor zorgen dat je snel door alle opties kunt bladeren.

Vanaf nu worden de nieuwe bewerkingstools uitgerold. Het kan even duren voordat ze bij iedereen beschikbaar zijn.