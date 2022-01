Samsung Galaxy S21-serie krijgt als eerst januari-update

Sinds november draait de Galaxy S21 als eerste niet-Pixel toestel op Android 12. De updates gaan echter vrolijk verder, nu is beveiligingsupdate januari beschikbaar.

Januari-update voor Galaxy S21

Samsung heeft het druk met updates deze week. Steeds meer apparaten worden bijgewerkt naar Android 12, en ook de uitrol van beveiligingsupdates gaat vrolijk verder. De nieuwste update staat nu klaar voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra, zo melden verschillende lezers aan DroidApp.

Alle drie de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie worden bijgewerkt met de allernieuwste security-patch; beveiligingsupdate januari 2022. Het is de eerste update vanuit Google, van dit jaar en werd begin deze week aangekondigd. Als we kijken naar de changelog van de update zien we dat er verder geen aanpassingen of veranderingen zijn doorgevoerd; alleen de nieuwe beveiligingsupdate dus voor de drie modellen. Ondanks dat is het wel een flinke update; namelijk 514,32MB groot, wat betekent dat er achter de schermen vermoedelijk nog wel het één en ander aan fixes is toegevoegd door Samsung.

De update kun je vanaf nu binnenhalen op de Galaxy S21, de S21+ en de S21 Ultra.

