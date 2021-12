Samsung rolt beveiligingsupdate van december uit voor Galaxy S21-serie

Goed nieuws is er voor de bezitters van een smartphone uit de Galaxy S21-serie van Samsung. Voor de drie toestellen wordt een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold, en dit is de nieuwste security-patch die er voor Android beschikbaar is.

December-update voor Galaxy S21

Samsung is er als de kippen bij als het gaat om het uitrollen van de nieuwste beveiligingsupdate voor verschillende toestellen. Van de week was daar de officiële vrijgave van beveiligingsupdate december 2021, nu is daar het moment dat deze voor de eerste toestellen wordt uitgerold. Samsung is de eerste fabrikant (buiten Google met de Pixel) die de security-patch van december uitrolt voor een smartphone, en de Galaxy S21-serie is als eerst aan de beurt.

De update wordt in Nederland en België uitgerold voor de drie toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. Dit betekent dat je de allernieuwste beveiligingsupdate nu binnen kunt krijgen voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Bovenop de patch van Google worden ook nog enkele patches van Samsung toegevoegd. Verder lijken er geen noemenswaardige veranderingen doorgevoerd te zijn bij de toestellen. De update kan vanaf nu gedownload worden voor de drie toestellen. Je krijgt een melding als dit het geval is.

