Nokia G21 nu in Nederland verkrijgbaar voor 199 euro

Nokia presenteerde eerder deze week de nieuwe G-serie, bestaande uit de Nokia G11 en de Nokia G21. Die laatste is vanaf nu te koop in Nederland.

Nokia G21 verkrijgbaar

De Nokia G21 is uitgebracht in Nederland. Daarmee is het eerste toestel uit de nieuwe G-serie in Nederland te koop. De telefoon werd samen met de Nokia G11 aangekondigd, maar dat model zal pas in april op de markt verschijnen, zo liet Nokia bij de presentatie weten. De Nokia G21 is de opvolger van de vorig jaar gepresenteerde G20, waarvan we destijds de Nokia G20 review schreven. Met het nieuwe model focust de fabrikant op updates, duurzaamheid en een goede batterij die het drie dagen uit moet houden.

Maar wat krijg je voor 199 euro van HMD Global? De smartphone heeft een 6,5 inch HD+ 90Hz scherm en is daarbij voorzien van een 8 megapixel front-camera. Achterop is er ruimte voor drie lenzen met een 50 megapixel hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptelens. De smartphone wordt geleverd met NFC en heeft 128GB aan opslagruimte aan boord. Er is een Unisoc T606 octa-core processor en een flinke 5050 mAh accu. Deze kan opgeladen worden met een 18W lader.

De Nokia G21 kost je 199 euro en kun je vanaf nu bestellen bij Mobiel en Belsimpel.