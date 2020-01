10 apps voor je vakantie in Duitsland

Duitsland is een populaire vakantiebestemming onder de Nederlanders. Om alles uit je vakantie te halen hebben we voor jou, 10 apps op een rijtje gezet die van pas komen voor en tijdens je vakantie in Duitsland. Variërend van applicaties voor de automobilist, voor de wandelaars en voor de ontspanners.

Vakantie apps Duitsland

1-2-3 Tanken

In Duitsland ligt de brandstofprijs al veel lager dan bij ons in Nederland. Toch zitten er soms alsnog grote verschillen in de literprijzen per tankstation in Duitsland. We bespraken op DroidApp eerder al de erg handige app 1-2-3 Tanken waarmee je nauwkeurig en goed accuraat kunt zien waar je het voordeligste kunt tanken. In de app vind je overigens ook een overzicht met de voorzieningen per tankstation en kun je notificaties instellen zodra de prijs sterk daalt.

Umweltzone

Heb je een vervuilende auto, dan mag je lang niet alle steden in Duitsland in. In steeds meer plaatsen geldt namelijk een Umweltzone, waarbij je alleen met een groene “Umweltplakette” de zone in mag rijden. Wil je zien waar en over welke milieusticker je moet beschikken, dan geeft de Umweltzone app je deze informatie, per plaats.

GezondheidsNet Duits

Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar wanneer je vakantie anders loopt dan verwacht, kan GezondheidsNet Duits je op weg helpen. De applicatie is eigenlijk een woordenboekje met zinnen en woorden die van pas kunnen komen bij het bezoek aan een arts, apotheek of ziekenhuis. Daarbij kan je enkele belangrijke gegevens opslaan in de app, zodat je die altijd achter de hand hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verzekeringsnummer of noodnummer. Voor het gebruik van de applicatie is geen actieve dataverbinding nodig.

Deze applicatie is helaas niet meer beschikbaar. Een alternatief is de HulpOpZak app. Die vind je via onderstaande button.

Germany Guide by Triposo

Triposo staat bekend om de uitgebreide applicaties met nuttige informatie over bestemmingen. Uiteraard is er ook een voor Duitsland beschikbaar onder de naam ‘Germany Guide by Triposo’. Met deze app heb je uitgebreide informatie tot je beschikking omtrent activiteiten, interessante dingen in de omgeving, nachtclubs, hotels, restaurants en de weersvoorspelling. Voor de grotere steden biedt de applicatie de mogelijkheid om kaarten offline op te slaan op het toestel. Hou er wel rekening mee dat de applicatie 407MB groot is.

DB Navigator

We bespraken DB Navigator al in ‘10 onmisbare apps voor het voorbereiden van je vakantie‘, en ook hier in de onmisbare apps voor je vakantie in Duitsland is de applicatie erg nuttig. DB staat voor Deutsche Bahn, de Duitse Spoorwegen. De applicatie laat je de reizen plannen binnen Duitsland met het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen ook internationale treinreizen gepland worden met de DB Navigator.

Duits Leren 6000 woorden

Duits Leren 6000 woorden is een leerzame applicatie waarmee je de Duitse taal onder de knie kan krijgen. De applicatie ziet er misschien wat eenvoudig en simpel uit, maar als je kennis van de Duitse taal niet al te best is, is dat helemaal niet erg. Vanuit het Nederlands (of een van de andere 49 talen) kan je lessen volgen voor de Duitse taal. De lessen zijn opgesplitst in verschillende categorieën en elke categorie heeft een aantal onderdelen. De lessen zijn afwisselend en vragen kunnen bijvoorbeeld in de vorm van een afbeelding gesteld worden, of gewoon als vraag in tekst. Een beoordeling over de applicatie luidt: “Er zit meer in dan je denkt”, en zo denken wij er ook over. Deze applicatie kan zeker van pas komen, ook omdat de applicatie offline te gebruiken is.

Kennzeichen Deutschland

De app Kennzeichen Deutschland is leuk en nuttig om er achter te komen uit welke regio een Duitser komt. Alle kentekens zijn namelijk in Duitsland gekoppeld aan een stad, deelstad of district. Met de KFZ Kennzeichen Deutschland app kan je gewoon onderweg het kenteken invoeren dat je tegenkomt. Handig aan de toepassing is dat de app ook gewoon offline te gebruiken is. Tevens werkt de applicatie ook voor kentekens uit Oostenrijk, Zwitserland en sinds kort uit Noorwegen.

Google Maps

Google Maps is een onmisbare applicatie tijdens je bezoek aan Duitsland. Thuis kun je alvast het gebied waar je naar toe gaat offline opslaan, zodat je deze gewoon kunt bekijken als je geen internet hebt, of als je juist je databundel wilt besparen. Tevens zie je direct waar de verkeersdrukte is en of je misschien beter om kunt rijden om ‘stau’ te mijden.

Rossmann

Natuurlijk hebben we hier in Nederland ook een drogisterij, maar die in Duitsland zijn vele malen goedkoper dan bij ons. Een bezoek aan een DM of Rossmann kan dan voor de echte Hollander niet ontbreken. Met de Rossmann app kun je kortingscoupons verzilveren waarbij je doorgaans altijd 10 procent korting krijgt aan de kassa, en vind je ook de aanbiedingen.

Staumelder Mobile

Stau is het Duitse woord voor ‘file’. Met Staumelder Mobile worden de actuele gegevens geladen rondom files. Daarnaast geeft Stau Mobil ook aan waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden. Bij een melding geeft de applicatie een kaart weer met de exacte locatie van de melding. Een filemelding kun je ook direct delen. Je kunt ook zoeken per plaats.

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2020.