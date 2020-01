Provider Robin Mobile verdwijnt, gaat verder als Budget Mobiel

Er verdwijnt (weer) een mobiele provider van het strijdtoneel. Robin Mobile is overgenomen van de en gaat verder als Budget Mobiel. Er zullen een aantal wijzigingen doorgevoerd worden die klanten zullen merken.

Robin Mobile wordt Budget Mobiel

In 2013 begon Robin Mobile als mobiele provider, hierbij wou het zich onderscheiden met eigen bundels. Volgens de oranje-groene provider brachten mobiele providers hoge kosten in rekening wanneer er buiten de bundel gebeld of geïnternet zou worden, en tevens vond Robin Mobile de beschikbare abonnementen te duur. Robin Mobile lanceerde daarom bundels met daarin onbeperkt bellen, internetten en sms’en, voor een vast bedrag.

Volgens Robin Mobile hebben duizenden klanten inmiddels gekozen voor Robin Mobile. De provider is enige tijd geleden overgenomen door de Nest Groep, en zij willen nu af van de naam Robin Mobile. Het bedrijf heeft al verschillende diensten onder de naam Budget in het assortiment, en voegt daar nu ook de mobiele provider aan toe. Budget Mobiel wordt de nieuwe naam van de groengekleurde provider. Daarbij past het in het rijtje van Budget Energie en Budget Alles-in-1. Eerder werd NLE (energiemaatschappij) en NLEx (alles-in-1) overgenomen door Nuts Groep.

Bij Budget Mobiel blijven klanten gebruik maken van het KPN-netwerk. Vanaf 17 januari worden abonnementen omgezet naar Budget Mobiel, waardoor je bijvoorbeeld de facturen krijgt van hen, maar ook je verbruik in kunt zien via MijnBudget of de Budget Mobiel app. Je abonnement en inloggegevens blijven gelijk aan die van Robin Mobile, ditzelfde geldt voor het abonnementsbedrag. Degenen die Budget Mobiel combineren met het alles-in-1 pakket of energiepakket van het bedrijf, krijgen maandelijks 5,00 euro korting op hun factuur.

