Huawei wou stoppen met het maken van smartphones

Huawei behoort nu tot één van de grootste spelers op de mobiele markt. Echter was dat jaren geleden wel anders. Het merk had zelfs het idee om te stoppen met het maken van telefoons.

Huawei

Huawei heeft een nieuwe video gepubliceerd waarin het terugblikt op het begin van de grote Chinese fabrikant. In de afgelopen jaren is er enorm veel veranderd bij het bedrijf. Daar wordt in de video over gesproken. Richard Yu, CEO van Huawei laat hier onder andere los dat het acht jaar geleden de optie openhield om helemaal te stoppen met de telefoonmarkt.

Yu zegt hierover dat de telefoontak binnen Huawei een heel klein onderdeel was binnen het bedrijf. “In die tijd maakte Huawei low-end en white-label producten, ook was de klanttevredenheid slecht…” zo stelt Richard Yu. Hij vervolgt met de tekst “Ik nam een grote beslissing om mid-end en high-end producten te maken om Huawei, ons eigen merk, te promoten. Dat was een goede beslissing.” Yu sluit zijn tekst af met de woorden dat het merk altijd bekijkt hoe de producten nog beter kunnen worden.

Inmiddels behoort Huawei tot één van de grootste smartphonefabrikanten ter wereld. In 2010 verkocht Huawei zo’n 3 miljoen smartphones, terwijl dat er in 2018 al 200 miljoen waren. In 2019 wil het bedrijf er 300 miljoen verkopen. De zaken gaan goed, maar het merk heeft wel last van de Amerikaanse sancties die in mei zijn opgelegd.

De video die Huawei heeft gedeeld kun je hieronder bekijken.



Huawei P30 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 669,00 euro