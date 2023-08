Terug naar het jaar 2014. Huawei was in opkomst met haar smartphones en bracht verschillende pareltjes uit. Waaronder ook de Huawei Ascend G6. Deze telefoon bespreken we vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Huawei Ascend G6

Tijdens het Mobile World Congress van 2014 kwam Huawei met de introductie van de Huawei Ascend G6. Het toestel was het goedkopere alternatief op de Huawei Ascend P6, welke we eerder hebben besproken in onze rubriek. We zagen ook de invloed van de G6 op de P6. In 2014 verscheen onze uitgebreide Huawei Ascend G6 review.

Huawei bracht de Ascend G6 uit in twee varianten; met en zonder 4G-ondersteuning. Opvallend en misschien aan de ene kant ook vervelend was de aansluiting voor de headset. Deze zat aan de zijkant, wat met een eigen headset best vervelend kon zijn omdat deze niet de hoek maakt. Huawei zelf leverde een headset mee die wel die hoek maakte. De achterkant was afneembaar, waardoor je bijvoorbeeld de accu snel kon verwisselen.

De Huawei Ascend G6 was voorzien van een 4,5 inch LCD-scherm, een Qualcomm quad-core processor en een accu met een capaciteit van 2000 mAh. Het interne geheugen kwam uit op 8GB, terwijl het RAM-geheugen uitkwam op 1GB. De smartphone was er in het zwart en wit, en kwam met een 8 megapixel camera achterop en 5 megapixel camera voorop. Benieuwd naar de fotokwaliteit van deze smartphone? Het digitale fotoalbum kun je nog hier terugvinden.

Smartphones van Huawei stonden altijd bekend om hun lange uithoudingsvermogen. Nu is een capaciteit van 2000 mAh ondenkbaar in een smartphone, dat was destijds heel gewoon. De accu ging zonder moeite de dag door. Over Android 4.3 was de eigen Emotion UI skin gelegd. Huawei bracht altijd veel aanpassingen door in het ontwerp van de interface en dat was met de Ascend G6 ook het geval. Verschillende apps voor het opschonen van je geheugen en opslag werden meegeleverd, en met de toepassing kon je ook beperken welke apps data mochten gebruiken.

De Huawei Ascend G6 werd in Nederland uitgebracht voor een prijs van circa 200 euro voor de 4G-versie en 170 euro voor het niet-4G model. Je had in ons land de keuze uit de kleuren wit en zwart voor de smartphone.

Huawei Ascend G6 samengevat in 3 punten