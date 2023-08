Coinmerce app: crypto handelen en meer op Nederlandse beurs

Er zijn veel verschillende cryptocurrency diensten te vinden maar met het vertrek van Binance nam Coinmerce alle klanten over. Vandaag kijken we naar wat Coinmerce te bieden heeft en hoe je je eerste stappen in cryptocurrency kunt zetten.

Het Nederlandse Coinmerce

Coinmerce werd in 2017 opgericht door klein team in Nederland en zijn sinds die tijd uitgegroeid tot een serieuze speler. Binnen Coinmerce kan je absoluut terecht als beginner om je eerste stappen in de cryptocurrencies te zetten. Ben je al ervaren dan ben je net zo welkom.

Na het maken van een Coinmerce account kan je direct van start! Zo vind je maarliefst 190 verschillende cryptomunten terug op het platform. Naast de gevestigde munten als Bitcoin en Ethereum vind je ook meme tokens als Shiba Inu en Dogecoin terug. Je kunt starten met een klein bedrag maar wees je er bewust van dat koersen kunnen stijgen en dalen. Bij elke munt vind je een korte beschrijving over de munt om je een beeld te geven waar deze voor bedoeld is.

Heb je cryptomunten gekocht dan kan je bij sommige van die munten een soort rente verdienen op het aanhouden van deze munten. Coinmerce noemt dit zelf “Earn” waarmee je bijvoorbeeld bij USDT (Tether) wekelijks een beloning krijgt.

Er is ook een tabje met Bots deze bots handelen namens jou in een bepaalde set munten op basis van signalen op de cryptomarkt. Natuurlijk geldt ook hier weer dat je inleg minder waard kan worden. Lees dus goed hoe deze bots handelen.

Verder kan je makkelijk wisselen tussen cryptomunten en kan je je eigen cryptowallet naar Coinmerce overmaken. Andersom naar je wallet toe kan ook. Wil je uitbetaald krijgen of stoppen met cryptocurrencies dan kun je je munten verkopen en een uitbetaling aanvragen naar je geverifieerde rekening.

Wil je van start met cryptocurrencies of Coinmerce proberen? Ga dan direct van start! En check ons handige overzicht van must-have crypto-apps!