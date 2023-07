ING laat je geld opnemen via app met cashcode, zonder bankpas

Klanten van ING kunnen vanaf nu zonder dat er een bankpas nodig is, geld opnemen. Het gaat om een nieuwe mogelijkheid die vanaf nu beschikbaar is in Nederland. Wel heb je de ING Mobiel Bankieren app nodig.

Geld opnemen via ING app

ING introduceert ‘Cashcode’. Hiermee kun je bij een Geldmaat-geldautomaat geld opnemen van je betaalrekening, zonder dat je hiervoor je bankpas nodig hebt. Dit kan voor een bedrag van maximaal 100 euro per dag. Via de ING Mobiel Bankieren app maak je een Cashcode aan, waarna je binnen één uur het geld dient op te nemen bij de geldautomaat. Handig als je je bankpas bent vergeten en snel contant geld nodig hebt.

ING zegt hierover het volgende;

Het is mogelijk om contant geld op te nemen zonder pas met een ING cashcode. Met deze code kan jij op elke Geldmaat automaat een opname doen tot € 100 per dag. De transactiecode kan aangemaakt worden in de ING Mobiel Bankieren App. Na het doorlopen van de stappen in de ING app, ontvang jij direct je persoonlijke ING cashcode. Met deze cashcode kun je contant geld opnemen via de geldautomaat van Geldmaat, zonder dat je je Betaalpas nodig hebt.

Het aanmaken van een Cashcode in de ING app werkt heel eenvoudig;

Open je ING Mobiel Bankieren App

Selecteer ‘Service’ (onderin het scherm)

Vervolgens selecteer ‘Je Rekening’ en kies ‘Cash met een code’

Doorloop de stappen in het scherm

Binnen 3 stappen ontvang jij je persoonlijke ING cashcode

De functie is vanaf nu beschikbaar voor klanten van ING.