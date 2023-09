Google Earth voor Android in nieuw jasje: grote update met nieuw design

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Google Earth app. Voor de Android-versie wordt een nieuw design verspreid, waarbij ook andere wijzigingen zijn doorgevoerd in de app.

Google Earth app krijgt update

Er staat na lange tijd weer een grote update klaar voor de app van Google Earth. Gebruikers van het platform zien na het installeren van de update een nieuw design, waarbij het ontwerp is vernieuwd en verbeterd is. Er is een ronde zoekbalk en bovenin beeld vind je de de profielfoto, waaronder je ook het verdere menu terug kunt vinden. Hiermee wordt het hamburgermenu aan de zijkant vervangen.

Een pop-up in de nieuwe app wijst je op verschillende features in de Google Earth app. Zo kun je via de Google Drive-koppeling samenwerken aan projecten, kaarten maken en synchronisatie starten tussen verschillende apparaten. De projecten zijn de belangrijkste nieuwe functie, waarbij je volledig aangepaste kaarten kunt maken, die je kunt voorzien van tekst, foto en video. Eerder was deze functie alleen beschikbaar in de desktop-versie van de dienst.

Bij de Google Earth app moet wel afscheid genomen worden van de Voyager-functie. Deze functie werd omschreven als een showcase van interactieve rondleidingen, quizzen en meer. Wel biedt de Google Earth app voortaan de mogelijkheid om kaarten te delen via een QR-code. Je kunt ook hemelsbreed de afstand tussen twee plaatsen meten met de nieuwe meet-knop.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Het kan even duren totdat deze bij iedere gebruiker beschikbaar is.