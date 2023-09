ING maakt ‘Mijn Inzicht’ beschikbaar voor alle klanten

Een handige functie in de ING app is vanaf nu beschikbaar voor alle klanten van de bank. Met Mijn Inzicht heb je nog beter inzicht in je uitgaven en inkomsten, doordat deze gecategoriseerd worden. Eerder was de functie al beschikbaar voor een beperkte groep klanten.

Mijn Inzicht in ING app

De ING app biedt vanaf nu voor alle klanten de mogelijkheid om ‘Mijn Inzicht’ te gebruiken. Eerder konden bijvoorbeeld klanten met een Oranjerekening met korting, de functionaliteit niet gebruiken. Hiervoor zou je dan een duurder pakket moeten kiezen. Maar daaraan komt vandaag een eind. Voor iedere klant van ING is de functie nu beschikbaar. Mijn Inzicht is een handige toevoeging in de app, welke je terug kunt vinden in de navigatiebalk.

Wat kun je met ‘Mijn Inzicht’?. De functionaliteit maakt het mogelijk om de inkomsten en uitgaven van je rekening in categorieën onder te verdelen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de vaste lasten die maandelijks terugkomen, maar ook naar uitgaven van andere zaken zoals boodschappen, vervoer, restaurants, gezondheid, vrije tijd en winkelen. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt voor overboekingen tussen eigen rekeningen en kun je zelf bij overige uitgaven, aangeven in welke categorie een uitgave moet. Zo krijg je uitgebreid inzicht in je inkomsten en uitgaven.

In de ING Bankieren app vind je de optie terug, maar ook via Mijn ING, via de website, kun je de functionaliteit gebruiken. Per maand kun je ook zien in welke categorieën je het meeste geld uitgeeft en hoeveel er tot nu toe binnen is gekomen en uit is gegaan. De functionaliteit werkt voor je eigen betaalrekening, maar ook voor een gezamenlijke betaalrekening. Handig is dat je dus kan zien hoeveel je in totaal aan een specifieke categorie hebt uitgegeven, binnen een bepaalde periode. Daarnaast zie je direct in welke categorie een transactie valt en ook kun je de transacties uitklappen, zodat je elke bij- of afschrijving gedetailleerd kunt bekijken. De functie moet ook inzicht geven in de CO2-uitstoot op basis van je uitgaven.

ING zegt hierover nog het volgende;

Als je pint, geld overmaakt of ontvangt, koppelen we deze transactie aan een bepaalde categorie. Betaal je bijvoorbeeld een lunch met je Betaalpas, dan valt deze betaling onder de categorie ‘Eten & Drinken’. Dit doet een computer automatisch als je Inzicht aanzet. Je kunt de categorie van een transactie aanpassen om zo je inzicht in je bankzaken te verbeteren. Soms kunnen we een transactie niet koppelen omdat we niet goed weten waar die het beste past. Dan zie je de transactie terug bij ‘Zelf nog indelen’.

Aanzetten

Wil je gebruik maken van Mijn Inzicht, dan dien je dit wel nog zelf in te schakelen. ING laat weten dat er geen persoon kan kijken naar je transacties, maar dat dit door een computer automatisch onderverdeeld wordt in categorieën. Wil je het toch niet meer gebruiken, dan kun je de toestemming voor het gebruik van de functie weer intrekken. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van ‘Mijn Inzicht’. De functie werkt zowel op Android als op Apple iOS in de app.

Het aanzetten van de functie kan op de volgende manieren;

In de app:

Log in en ga naar je account (rechts bovenin)

Kies ‘Instellingen’ en daarna ‘Instellingen privacy’

Je komt automatisch bij ‘Privacy’ in Mijn ING

Je geeft ons aan het eind van ‘Waar geef jij je geld aan uit?’ toestemming om te starten met Inzicht

In Mijn ING: