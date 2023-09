Motorola breidt Edge-serie uit met Edge 40 Neo (preview)

De uit twee toestellen bestaande Edge 40-serie van Motorola, wordt uitgebreid met een nieuw model. We maken kennis met de nieuwe Motorola Edge 40 Neo. De smartphone is voorzien van een kleurrijk jasje en nette specificaties.

Motorola Edge 40 Neo aangekondigd

Zojuist heeft Motorola de nieuwe Motorola Edge 40 Neo aangekondigd. Dit samen met de nieuwe Moto G54 en Moto G84. De nieuwe smartphone van het merk volgt de huidige Edge 30 Neo op, welke vorig jaar werd aangekondigd door het merk. Er is een belangrijke overeenkomst waar Motorola graag de nadruk op legt; de samenwerking met Pantone. Dit betekent dat je het toestel in verschillende kleuren kunt krijgen, waaronder in de bijzondere kleur Caneel Bay, een blauw-groene kleur die overduidelijk opvalt.

Motorola voorziet de Edge 40 Neo van een 6,55 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Daarnaast wordt ook de IP68-waterbestendigheid benadrukt als fijne key-feature bij het toestel. De schermranden lopen licht door aan de zijkant, wat zorgt voor een premium uitstraling. Ook wordt dit toestel geleverd met een vegan leather achterkant, afhankelijk van de kleur waarvoor je kiest.

De Motorola Edge 40 Neo wordt geleverd met een 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. Motorola belooft verschillende features toegevoegd te hebben. Denk aan OIS beeldstabilisatie en Horizon Lock, dat we kennen van de andere Edge 40-modellen. Hierdoor blijft de horizon altijd recht in beeld tijdens het filmen. Verder heeft het toestel een snellere autofocus gekregen.

Milieuvriendelijk en verkrijgbaarheid

De Edge 40 Neo wordt voorzien van een MediaTek Dimensity 7030 chipset met ondersteuning voor 5G. Er is 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Aanwezig is een 5000 mAh batterij en deze kan opgeladen worden met een 68W lader. Deze lader wordt meegeleverd, net als een vegan cover, welke is vervaardigd uit lijnzaadplanten.

Gedurende de gemiddelde levensduur van de Edge 40 Neo, zorgt Motorola voor elke eenheid voor Co2 compensatie. Motorola levert het toestel met de bekende tools als Ready For, Moto Secure en Family Space. Je bent zeker van drie jaar beveiligingsupdates en twee Android-updates.

In onze eerste indruk voelt de Motorola echt weer aan als een Motorola. Dus inclusief de handige tools die je op elke Motorola terug kunt vinden. Denk aan het snel maken van screenshots of het schudden met de telefoon voor het aanzetten van de zaklamp. De telefoon ligt goed in de hand en de vegan leather behuizing draagt daar zeker aan bij. Daarbij worden taken snel uitgevoerd. Onderstaande foto hebben we (alvast) gemaakt met de camera van het toestel. Binnenkort zullen we uitgebreider aan de slag gaan met het toestel.

De Motorola Edge 40 Neo is vanaf deze week verkrijgbaar voor een bedrag van 399,99 euro. Je kunt voor de Edge 40 Neo terecht bij Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel en Belsimpel.