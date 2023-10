Google onthult nieuw standbeeld voor Android 14

De afgelopen maanden kwam Android 14 al meermaals in het nieuws. Woensdag is de nieuwe versie officieel vrijgegeven. Bij die lancering hoort ook een nieuw standbeeld, welke nu is onthuld.

Standbeeld van Android 14

Tot enkele jaren geleden werd door Google elke Android-versie voorzien van een zoetige naam. Zo hadden we Ice Cream Sandwich, Lollipop, Donut en KitKat. Sinds enkele versies wordt dat door Google niet meer gedaan, en wordt enkel het nummer gebruikt van de versie. Intern worden nog wel de zoetige namen gebruikt. Bij elke nieuwe Android-versie, wordt ook een standbeeld onthuld bij het Google hoofdkantoor. Met de release van Android 14 is er ook een nieuw standbeeld onthuld.

Bij het Googleplex heeft Google het standbeeld van Android 14 getoond, waarbij ook de naam duidelijk wordt. Google heeft bij deze versie gekozen voor Upside Down Cake. Het standbeeld kun je hierboven bekijken. De foto wordt gedeeld door Dave Burke van Google op het sociale netwerk X.