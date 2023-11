Android 14 QPR2 Beta 1 verschenen: dit is er nieuw

Een nieuwe testversie van Android 14 is verschenen. Google heeft Android 14 QPR2 Beta uitgebracht; een nieuwe update die een reeks verbeteringen en nieuwe functies brengt naar Android 14. Welke verbeteringen staan er klaar voor de gebruikers?

Android 14 QPR2 Beta 1

Begin oktober werd de laatste testversie uitgebracht van de nieuwste Android-versie. Dit was Android 14 QPR1 Beta 2. De definitieve versie van QPR1 zal in december van dit jaar verschijnen. Toch gaat Google vrolijk verder met het verbeteren van Android 14. De nieuwe Android-versie krijgt QPR2 Beta 1 weer een aantal verbeteringen en nieuwe functies. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Nieuwe functies

Google voorziet Android 14 QPR2 Beta 1 van een aantal nieuwe functies. Vanaf nu kun je bijvoorbeeld de schermopname-video voor een app selecteren. De werking hiervan hebben de collega’s van 9to5Google uitgelicht in bovenstaande screenshot. Verder is het updatescherm bijgewerkt met een nieuw design en vind je meer Material Design in de volume-slider.

Problemen

Met Android 14 QPR2 Beta 1 zijn ook een aantal problemen bekend. Er worden problemen gemeld met de installatie van apps door metadata-problemen*. Verder trilt de telefoon niet altijd, terwijl dit wel is ingesteld door de gebruiker. Een ander probleem zien we bij de Google At A Glance widget, die in de widget weer soms de verkeerde locatie laat zien voor het weer. Specifiek voor de Pixel Fold is het probleem is dat deze soms ontgrendelt als hij dichtgevouwen is.

De bètaversie is beschikbaar voor de Pixel 5a, Pixel 6-, 7- en 8-serie en de Fold.