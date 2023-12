Android 14 QPR2 Beta 2 uitgebracht: dit is er nieuw

Een nieuwe testversie van Android 14 is verschenen. We maken kennis met Android 14 QPR2 Beta 2. Deze versie komt met enkele verbeteringen en nieuwe functies. Welke optimalisaties brengt de update van Google?

Android 14 QPR2 Beta 2

De definitieve versie van Android 14 is al even beschikbaar. Verschillende fabrikanten hebben de update ook al uitgerold voor hun toestellen of zijn daarmee bezig. Dat betekent niet dat het gedaan is met de verbeteringen van deze Android-versie. Zo verschijnen er nog regelmatig testversies, zoals nu; met Android 14 QPR2 Beta 2.

Deze testversie kenmerkt zich door verschillende bugs die zijn aangepakt. Die hebben we voor je hieronder op een rijtje gezet.

Er is een probleem opgelost waarbij informatie over het batterijgebruik die werd gerapporteerd in de systeeminstellingen soms onjuist was.

Er is een probleem opgelost waarbij het vingerafdrukpictogram op het vergrendelscherm soms werd weergegeven voordat andere informatie was geladen in de altijd-aan-weergavemodus.

Er is een probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat de biometrische prompt crashte, waardoor deze werd genegeerd voordat een gebruiker ermee kon communiceren.

Er is een probleem opgelost dat er soms voor zorgde dat de tegel Snelle internetinstellingen aangaf dat er geen Wi-Fi-verbinding was, zelfs als het apparaat was verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

Echter is deze testversie niet probleemloos. Er zijn drie bugs bekend waar je als gebruiker van deze versie rekening mee moet houden.

Wanneer een gebruiker het apparaat ontgrendelt met zijn vingerafdruk, is er soms geen haptische feedback.

Bij Pixel Fold-apparaten wordt het binnenste display soms niet ingeschakeld nadat een gebruiker het apparaat ontgrendelt terwijl het is opgevouwen, nadat het apparaat is uitgevouwen.

De Assistent In één Oogopslag-widget geeft soms weersinformatie voor de verkeerde locatie weer.

De Android 14 QPR2 Beta 2 update is vanaf nu te downloaden voor degenen in het testprogramma met een Pixel-toestel, vanaf de Pixel 5a en nieuwer.

