Snapdragon 4 Gen 2 aangekondigd door Qualcomm: nieuwe chipset voor mid-end

Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 4 Gen 2 chipset aangekondigd. De nieuwe processor zullen we vanaf later dit jaar terug gaan zien bij toestellen in het middensegment.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Volgens Qualcomm is het een platform dat is ontworpen om gebruikers betere prestaties, optimale 5G-connectiviteit en rijkere ervaringen te bieden. Met de upgrade zal de Snapdragon 4 Gen 2 de meest populaire en relevante mobiele functies toegankelijker maken voor consumenten.

Een van de belangrijkste verbeteringen in de Snapdragon 4 Gen 2 heeft betrekking op de prestaties van de chipset. Het is het eerste platform in de 4-serie dat is gebaseerd op 4nm-technologie. Hierdoor kan de chipset de levensduur van de batterij verlengen en de algehele efficiëntie van het platform verbeteren. Met de Qualcomm Kryo CPU kunnen pieksnelheden tot 2,2 GHz bereikt worden en tot 10% betere CPU-prestaties. Bovendien maakt de Qualcomm Quick Charge 4+-technologie het mogelijk om tot 50% van de batterij op te laden in slechts 15 minuten. Het platform ondersteunt ook 120fps op Full-HD+ schermen.

Op het gebied van fotografie en videografie biedt de Snapdragon 4 Gen 2 chipset genoeg verbeteringen voor de camera. Met functies zoals elektronische beeldstabilisatie en snellere autofocus worden onscherpe beelden verminderd, zelfs bij bewegende onderwerpen. Een nieuwe toevoeging aan de 4-serie is de Multi Camera Temporal Filtering (MCTF) die is ingebouwd in de hardware, waardoor video’s van hoge kwaliteit kunnen worden opgenomen met verminderde ruis.

De nieuwe AI-verbeteringen in de Snapdragon 4 Gen 2 chipset zijn ook interessant te vermelden. Een op AI gebaseerde low-light functie zorgt voor scherpe, gedetailleerde beelden, zelfs in donkere omgevingen. Daarnaast zorgt AI-verbeterde achtergrondruisverwijdering ervoor dat gebruikers duidelijk hoorbaar zijn tijdens gesprekken en video’s, zelfs in een drukke omgeving.

Op het gebied van connectiviteit wordt de Snapdragon 4 Gen 2 aangedreven door het Snapdragon X61 5G Modem-RF-systeem. Dit betekent dat gebruikers kunnen profiteren van razendsnelle 5G-snelheden en ondersteuning voor een breed scala aan netwerken, frequenties en bandbreedtes wereldwijd. De chipset kan overweg met WiFi 5.

Belangrijke OEM-merken, waaronder Redmi en Vivo, hebben al aangekondigd dat ze de Snapdragon 4 Gen 2 chipset zullen gebruiken. De verwachting is dat commerciële apparaten met deze chipset in de tweede helft van 2023 zullen worden aangekondigd.