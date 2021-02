Prijzen van nieuwe OPPO Find X3 Pro, Lite en Neo gelekt: ook A54 en A94 op komst

De laatste tijd gaan steeds vaker berichten rond over nieuwe smartphones van OPPO. Het gaat om de nieuwe OPPO Find X3-serie die binnenkort verwacht wordt. Nu komen we de prijzen van de toestellen alvast te weten.

Prijzen van OPPO Find X3-serie

Vorig jaar bracht OPPO de Find X2-serie uit, waarbij de Pro voorzien was van een keramische of een lederen achterkant. Volgens de berichten komt er een OPPO Find X3-serie aan en zou deze in maart gepresenteerd moeten worden. Dezelfde bron meldt dat het gaat om drie toestellen die we te zien krijgen; de Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite. De reguliere Find X3 wordt niet genoemd.

De Find X3 Pro zou geleverd worden met een opvallende cameramodule waarbij de module geleidelijk dikker wordt. Aanwezig zou zijn een 6,7 inch OLED-scherm met 1440p resolutie, adaptieve verversingssnelheid voor het scherm en een microscoop-macrolens met lichtgevende ring. Ook zal de Find X3 Pro aangedreven worden door de bekende Snapdragon 888 chipset. Eerder doken al beelden op van het toestel.

De prijzen van de nieuwe modellen komen we ook te weten. De bron heeft het over een bedrag van 400-500 euro voor de Find X3 Lite. Dit toestel komt met 8GB/128GB op de markt in het blauw en zwart. In de prijsklasse 700-800 euro komt de Find X3 Neo beschikbaar, met de configuratie 12GB/256GB in de kleuren zwart en zilver. Voor een bedrag tussen de 1000 en 1200 euro krijg je de Find X3 Pro met 12GB/256GB in het zwart, wit, blauw of oranje.

OPPO A54 en A94

Er zou dit jaar ook een OPPO A54 5G uitgebracht worden tussen de 200 en 300 euro. Tussen de 300 en 400 euro komt ook een Oppo A94 5G beschikbaar. De A54 krijgt een 6,5 inch Full-HD+ 90Hz scherm, quad-camera, Snapdragon 480 en 5000 mAh accu. De A94 kan een Helio P95 chipset verwachten, samen met 6GB RAM. Er wordt ook gesproken over 30W snelladen.