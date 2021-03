Oppo Find X3 Pro, X3 Neo en X3 Lite volledig uit de doeken: foto’s en specs

Op 11 maart zullen we de nieuwe Oppo Find X3-serie gaan zien, zo werd gisteren bekend. Dankzij een betrouwbare Duitse bron zien we nu alle foto’s en specificaties van de drie smartphones. Het gaat om de Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite.

Alles over de Oppo Find X3-serie

Gisteren schreven we over de aangekondigde presentatie van de Oppo Find X3-serie. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat we de nieuwe toptoestellen volgende week gaan zien, op 11 maart. Daarbij zagen we ook een duidelijke teaser met het design van het toestel. Dankzij de Duitse collega’s van Winfuture komen we de specificaties alvast te weten en zien we foto’s van de nieuwe toestellen.

Oppo Find X3 Pro

De Oppo Find X3 Pro is het toptoestel van de serie. Het meest opvallend is de cameramodule die geleidelijk dikker wordt. In deze module zit een 50 megapixel hoofdlens, 50MP groothoeklens, 13MP periscoop zoomlens en een 5MP microlens. Er kan 5x hybrid zoom gebruikt worden en er is een 32 megapixel front-camera. Aan boord van het toestel is een 6,7 inch 1440p AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid.

Oppo zal de Find X3 Pro voorzien van een Snapdragon 888 processor van Qualcomm. Deze zal bijgestaan worden door 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Het toestel krijgt een vingerafdrukscanner in het scherm en natuurlijk ondersteuning voor 5G. De Find X3 Pro krijgt een IP68-certificering voor waterdichtheid. De 4500 mAh accu moet met 65W snel opgeladen kunnen worden, maar ook draadloos.

Find X3 Neo

De Find X3 Neo wordt voorzien van een 6,5 inch 1080p AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid. De top-processor van vorige maand zien we terug bij dit toestel, de Snapdragon 865. Er is een 32MP front-camera. Achterop is er een 50MP hoofdsensor, 16MP groothoeklens, 13 megapixel telelens en een 2MP macrolens. De 4500 mAh kan niet draadloos worden opgeladen. De telefoon krijgt 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Find X3 Lite

De derde telefoon is de Oppo Find X3 Lite. Dit toestel krijgt een 6,44 inch Full-HD+ AMOLED-scherm (90Hz) en een Snapdragon 765G chipset. Er is een 64MP hoofdlens met 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens. De smartphone krijgt 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De batterijcapaciteit telt 4300 mAh en kan je met 65W razendsnel opladen.

Alle drie de smartphones komen met Android 11 en de ColorOS 11.2 skin. Op 11 maart zullen we alle details te horen krijgen.