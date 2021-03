Oppo Find X3 aankondiging: volg hier de livestream

Vandaag is het zover; fabrikant Oppo presenteert zo meteen haar nieuwe Oppo Find X3-serie, bestaande uit waarschijnlijk drie toestellen. Wil je niets missen van de aankondiging, dan kun je direct de livestream volgen.

Oppo Find X3 livestream

Vanmiddag komt Oppo met de aankondiging van haar high-end smartphonelijn. De fabrikant zal dan het doek van de Oppo Find X3-serie halen. Er is in de afgelopen tijd al het één en ander uitgelekt, maar vandaag wordt alles helemaal duidelijk. Zeker is dat Oppo volop heeft ingezet op het design en ook de specificaties weer de nodige aandacht hebben gekregen.

Als de berichten kloppen, zien we vandaag de Oppo Find X3 Pro, samen met de Find X3 Neo en X3 Lite. Een regulier model Find X3 lijkt niet in de pijplijn te zitten, maar wie weet wat Oppo van plan is. De aankondiging begint vanmiddag om 12:30 uur. Uiteraard zal DroidApp je uitgebreid op de hoogte houden van het nieuws.