Oppo Find X3 Pro preview: onze eerste indruk op stijlvolle smartphone

Van de week heeft Oppo haar nieuwe high-end smartphoneserie aangekondigd; de Oppo Find X3-reeks. Naast de Oppo Find X3 Pro zagen we ook de Neo en de Lite. We geven je vast een eerste indruk van de Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro review

Oppo heeft enkele dagen geleden de nieuwe Oppo Find X3-serie aangekondigd. We zagen hier de Find X3 Pro, Lite en Neo. De Pro is hierbij het absolute vlaggenschip en voorzien van alle mogelijkheden die je tegenwoordig nodig hebt op een high-end smartphone. De telefoon heeft een 6,7 inch AMOLED-scherm met een weergave van 1 miljard kleuren, een Snapdragon 888 chipset en razendsnel de accu opladen met 65 watt.

Daarbij is er een geavanceerde camera met tweemaal een 50 megapixel lens en een microlens voor het vastleggen van de kleinste details. Deze microlens heeft om de lens een lichtgevende ring. We hebben hieronder vast een foto gedeeld die we met de microscooplens hebben vastgelegd.

Het is een foto van het vloerkleed op microscoop-niveau. Dit gaat veel verder dan een macrolens. We gaan er dan ook uitgebreid nog mee aan de slag, voordat de Oppo Find X3 Pro review online gaat op DroidApp. De rest van onze eerste bevindingen delen we in onderstaande video.

