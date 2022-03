Duitse winkel lekt prijs van nieuwe OnePlus 10 Pro

De nieuwe high-end smartphone van OnePlus wordt deze week aangekondigd voor Europa. De prijs van de telefoon is nu uitgelekt bij een Duitse retailer.

Prijs van OnePlus 10 Pro bekend

Voor de Chinese markt is de OnePlus 10 Pro al enige tijd geleden aangekondigd. Voor de Europese markt moeten we nog steeds wachten, maar de aankondiging zal deze week plaatsvinden, en wel aanstaande donderdag. We weten al veel van de telefoon, maar nu ook de prijs.

De prijs van de nieuwe OnePlus 10 Pro wordt uit de doeken gedaan door de Duitse retailer MediaMarkt. Volgens de winkelketen komt het model met 128GB opslagruimte en 8GB RAM-geheugen voor een bedrag van 899 euro op de markt. Dat is eenzelfde prijs als de huidige OnePlus 9 Pro. Bekend is al dat het toestel uitgebracht zal worden in het zwart en groen.

Of andere geheugenconfiguraties ook in ons land verschijnen, dat is nog even afwachten, al is die kans wel heel groot. Als OnePlus daarbij ook dezelfde prijs vasthoudt, dan komt de 12GB/256GB versie voor 999 euro beschikbaar.

Donderdag komen we alles te weten over de OnePlus 10 Pro en natuurlijk lees je hier alles over op DroidApp.