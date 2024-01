Google geeft Nearby Share nieuwe naam, ook nieuwe opties voor Casten en volume

Een naamsverandering wordt doorgevoerd voor Nearby Share. De functie om bestanden zoals foto’s dichtbij te delen met andere apparaten gaat voortaan Quick Share heten. En die naam ken je al van Samsung. Maar Google heeft nog een aantal veranderingen bekendgemaakt.

Nearby Share wordt Quick Share

Het hing al in de lucht na een gerucht, nu is het definitief. Google gaat de functie Nearby Share hernoemen. De dienst gaat samen met Samsung’s Quick Share-functie, die een gelijke functionaliteit biedt. De diensten worden gebundeld, waarbij de naam Quick Share gebruikt wordt. Met deze functionaliteit kunnen gemakkelijk bestanden zoals foto’s gedeeld worden met apparaten die in de buurt zijn. In het Nederlands wordt de functionaliteit ‘Dichtbij delen’ genoemd. In ons eerder gepubliceerde Dichtbij delen tip artikel hebben we de ins- en outs met je besproken.

Bovendien breidt Google Fast Pair uit naar Chromecast-apparaten en belooft het in de toekomst beschikbaar te maken voor Google TV’s. Hierdoor wordt het mogelijk om vanaf elk Chromecast-apparaat verbinding te maken met nieuwe Bluetooth-apparaten of bestaande verbindingen te wijzigen.

Google werkt aan het uitbreiden van de Chromecast-functionaliteit naar meer apps, waaronder TikTok, naast eerdere aankondigingen voor integratie met LG-tv’s. Nieuwe televisies van LG zullen voorzien worden van Chromecast-ondersteuning. Andere aankomende ontwikkelingen zijn onder meer de uitbreiding van Android Auto naar meer soorten auto’s en de mogelijkheid voor elektrische auto’s om accu-informatie te delen met Google Maps voor verbeterde navigatie. Een fijne verbetering!

Google presenteer ook Output Switcher 2.0, dit is een vernieuwd menu waarmee gebruikers het volume kunnen regelen op hun Android-toestel. Na de update kunnen gebruikers schakelen tussen het volume van verbonden apparaten. Tevens is er een nieuwe interface die een verbeterde volumebediening moet bieden. Voor Pixel-apparaten wordt het gemakkelijker om media onderling te delen, terwijl ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om een ‘persistent Cast-pictogram’ toe te voegen, waardoor het Cast-icoon altijd zichtbaar blijft als gebruikers dat verkiezen, in plaats van dynamisch te verschijnen wanneer dat mogelijk niet gewenst is.

De functionaliteit wordt in de komende tijd uitgerold door Google.