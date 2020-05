Flitsmeister kondigt 6 nieuwe features aan voor flits-app

Op termijn kunnen we zes nieuwe functies verwachten in de app van Flitsmeister. Deze week verscheen ook al een update voor de flits-app, waarbij gebruikers nu prestaties vrij kunnen spelen.

Flitsmeister met 6 nieuwe functies

Het team van Flitsmeister werkt dan wel vanwege het coronavirus vanuit huis, dat betekent niet dat de ontwikkeling van toevoegingen aan de app stilstaat. Eén van de populairste apps van Nederland werkt aan verschillende nieuwe functies die we op termijn terug gaan zien in de flits-app. We schreven donderdag al over de nieuwe Prestaties in Flitsmeister.

Flitsmeister geeft alvast aan welke zes functies we kunnen verwachten. Er zullen nieuwe soundpacks beschikbaar komen, maar welke dit zijn, dat is nog een verrassing. Een andere nieuwe functie is dat Flitsmeister kan melden als er sprake is van een spookrijder. Ook verkeerslichten met een timer worden getoond en er wordt gewerkt aan een optie om je ritregistratie bij te houden. Verder komen er features voor truckers beschikbaar en wordt gesproken over een Flitsmeister bezorgdienst. Wat we daarvan kunnen verwachten, is onbekend.

In de afgelopen tijd heeft Flitsmeister met regelmaat nieuwe functies toegevoegd. Zo kun je de app niet alleen gebruiken voor het opsporen van flitsers, maar ook voor files, kun je navigeren en kun je mobiel parkeren met de app van Nederlandse bodem. Het is niet bekend wanneer de zes nieuwe functies hun weg naar de app zullen vinden.