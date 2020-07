Flitsmeister 9.21 update brengt handige verbeteringen voor snelheden

Er staat een nieuwe update klaar voor de Flitsmeister app. De ontwikkelaars hebben voornamelijk gewerkt aan verbeteringen rondom de weergave van de snelheid en instellingen hiervoor.

Snelheden in Flitsmeister

Met regelmaat verschijnt er in de Play Store een update voor de Flitsmeister app. De populaire app van Nederlandse bodem brengt de versie van Flitsmeister voor Android naar 9.21.

In Flitsmeister 9.21 krijg je bij het starten van de app eenmalig de vraag met welk voertuig je reist. Hierop wordt de weergave van de snelheid aangepast. Je kunt kiezen uit auto, vrachtwagen of motor. Bij de vrachtwagen wordt bijvoorbeeld de snelheid aangepast naar 80 kilometer per uur.

Ga je de grens over? Dan zie je ook verschillende verbeteringen. Je krijgt dan een duidelijk overzicht voorgeschoteld met hoe hard je mag op de wegen in dat land. Ook heeft Flitsmeister in de nieuwe versie het menu vernieuwd.

De update wordt vanaf nu uitgerold via de Play Store.