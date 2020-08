Instagram Stories update: nieuwe lettertypes en meer

Deel je graag je verhaal via Instagram Stories, dan kun je vanaf nu gebruik maken van een aantal verbeteringen en nieuwe functies in de app. Vanaf nu krijgen gebruikers meer lettertypes voorgeschoteld.

Lettertypes in Instagram Stories

Er is een server-side update uitgerold voor de Instagram-app. Na deze update krijgen gebruikers meer opties voor het bewerken en verfijnen van hun verhaal. De wijzigingen hebben betrekking op het gebruik van tekst in een verhaal. Tot nu toe had je slechts keuze uit een handjevol lettertypes, maar dat is nu verbeterd.

In totaal kun je nu kiezen uit negen verschillende stijlen voor je tekst. Deze variëren van klassiek tot modern, en daarbij zijn de fonts die eerder al beschikbaar waren, verder verfijnd. Onderin beeld, boven je toetsenbord, vind je de verschillende lettertypes terug. Nieuw is ook de keuze voor de achtergrondkleur. Deze is niet meer standaard een simpel blok, maar past zich aan bij het lettertype.

Het kan zijn dat het nog even duurt voordat je de nieuwe lettertypes zet, de uitrol gebeurt namelijk gefaseerd waardoor je mogelijk eerder of later aan de beurt kunt zijn.