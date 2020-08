OnePlus Nord nu te koop in Nederland: uitstekende smartphone voor 399 euro

Eindelijk is hij daar, de OnePlus Nord. De fabrikant heeft het nieuwe toestel officieel uitgebracht in ons land. De OnePlus Nord kent een uitgebreide featurelist met een scherpe prijs. We praten je in dit artikel bij.

OnePlus Nord verkrijgbaar

De OnePlus Nord is vanaf nu te vinden in de (digitale) telecomwinkels. De smartphonefabrikant wil met het toestel de krachtige eigenschappen van OnePlus aanbieden in het mid-end segment, en dat tegen een zeer schappelijke prijs.

Voor een bedrag van 399 euro krijg je een uitgebreide smartphone. Er is een 6,44 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Daarnaast heeft de telefoon een dubbele front-camera, terwijl aan de achterkant nog een uitgebreide quad-camera zit, zo bespraken we de Nord al uitvoerig in onze OnePlus Nord review.

Qua kracht ontbreekt het aan niets. Er is een Snapdragon 765G processor, ondersteuning voor het 5G-netwerk en 8 of 12GB aan werkgeheugen. Daarnaast kun je nog 128GB/256GB aan opslagruimte terugvinden op de Nord. Ook is er een 4115 mAh accu welke met 30W razendsnel opgeladen kan worden. De vingerafdrukscanner zit in het scherm geïntegreerd.

De OnePlus Nord kost zoals gezegd 399 euro. Voor dit bedrag krijg je de smartphone met 8GB/128GB. Voor 499 euro krijg je de nog uitgebreidere Nord met 12GB/256GB. Er kan gekozen worden uit de zwarte en de blauwe kleur.

Je kunt de OnePlus Nord kopen bij Coolblue, T-Mobile, Belsimpel en bij OnePlus zelf.