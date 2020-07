OnePlus Nord in duurzaamheidstest: dit kan er fout gaan

Nog even wachten en dan is de nieuwe OnePlus Nord verkrijgbaar, onder andere in Nederland. In een nieuwe duurzaamheidstest zien we hoe kwetsbaar de telefoon is.

Kwetsbaarheid OnePlus Nord

We hebben de nieuwste smartphone van de fabrikant al uitgebreid besproken in de OnePlus Nord review. Nu is ook Zack van JerryRigEverything met de Nord aan de slag gegaan. De telefoon moet het ontgelden in een zware marteling.

Hoe kwetsbaar is de OnePlus Nord? Er wordt gekeken naar de degelijkheid van het materiaal. Zo is opvallend genoeg de telefoon voorzien van een plastic behuizing, wat je na een val een paar lelijke butsen op kan leveren. Te zien is dat de in-display vingerafdrukscanner gewoon werkt als er (diepe) krassen in het scherm zitten.

In de buigtest kunnen we ook een aantal dingen concluderen. Het glas lijkt er redelijk goed van af te komen. Het frame laat wel wat kritieke scheurtjes zien. De video kun je hierboven bekijken. Houd er rekening mee dat de telefoon er altijd slechter (of beter) vanaf kan komen onder bepaalde omstandigheden.