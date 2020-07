Twee updates uitgerold voor de OnePlus Nord: dit is er nieuw

OnePlus brengt binnenkort de OnePlus Nord uit, waaronder in Nederland. Om hem klaar te stomen voor de release, heeft de fabrikant twee updates vrijgegeven voor het splinternieuwe toestel.

Updates voor de OnePlus Nord

Voordat hij op de markt verschijnt, heeft OnePlus twee nieuwe updates vrijgegeven voor de OnePlus Nord. Het gaat om de OxygenOS 10.5.1 update, en de OxygenOS 10.5.2 update, die beiden achter elkaar worden uitgerold naar de nieuwe smartphone.

Maandag verscheen onze uitgebreide OnePlus Nord review, waarin je alles kunt lezen over dit mooie en goed betaalbare toestel. Met de nieuwe updates worden nog enkele optimalisaties en verbeteringen doorgevoerd.

OxygenOS 10.5.1

Allereerst zetten we de nieuwe functies uit OxygenOS 10.5.1 op een rij. Deze brengt voornamelijk verbeteringen voor de camera.

System

Optimized video calling performance.

Camera

Optimized depth sensor effect.

Optimized indoor image quality.

Optimized power efficiency for video shooting at 4k 60fps.

Improved camera experience and system stability.

OxygenOS 10.5.2

Daarnaast heeft OnePlus ook nog een andere update klaargezet voor de OnePlus Nord. Dit is OxygenOS 10.5.2. Daarmee wordt onder andere direct beveiligingsupdate juli 2020 meegeleverd. De andere verbeteringen vind je hieronder.

System Newly adapted OnePlus Buds firmware, easier to take advantage of wireless connection Newly adapted Dailyhunt with 90Hz refresh rate (IN only) Optimized the process of starting camera with gestures Optimized video calling performance Improved system stability and fixed general issues Updated Android security patch to 2020.07

Camera Optimized power efficiency for front camera video shooting at 4K 60fps Improved camera experience and system stability



De OnePlus Nord is vanaf 3 augustus in Nederland verkrijgbaar. Alle details hebben we op een rij gezet op de toestelpagina, te vinden via onderstaande pagina.