HTC presenteert nieuwe HTC U20 5G en Desire 20 Pro

Vandaag heeft HTC twee nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de eerste introductie sinds lange tijd. Lang bleef het namelijk stil rondom HTC en het uitbrengen van nieuwe toestellen. Nu zien we de eerste 5G-smartphone van het bedrijf, de HTC U20, en de HTC Desire 20 Pro.

HTC U20 aangekondigd

HTC heeft haar eerste 5G-smartphone gepresenteerd. De smartphonefabrikant geeft het toestel de naam HTC U20. De telefoon is niet echt een high-end toestel, maar wel een toestel in de hogere middenklasse; een beetje zoals LG probeert met de LG Velvet en Nokia met de Nokia 8.3. De telefoon is aangedreven door een Snapdragon 765G processor en wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen met 256GB aan opslagruimte. Dit kan uitgebreid worden met een geheugenkaart.

De HTC U20 krijgt een 6,8 inch beeldscherm mee met Full-HD+ resolutie en een punch-hole in de linkerhoek. Hierin zit ook gelijk de 32 megapixel front-camera. Aan de achterkant van de U20 is het toestel uitgerust met een quad-camera met 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macrolens en 2MP dieptelens. Met de camera kan in 4K gefilmd worden. De vingerafdrukscanner zit opvallend genoeg niet in het scherm, maar is aan de achterkant gepositioneerd.

De batterijcapaciteit komt bij de HTC U20 uit op 5000 mAh en kan met 18W worden opgeladen. Hij wordt geleverd met Android 10, Bluetooth 5.0, NFC, WiFi en natuurlijk dus 5G. Het toestel zal 216 gram wegen en heeft de afmetingen 171,2 x 78,1 x 9,4 millimeter.

HTC Desire 20 Pro

De telefoon waar al langere tijd geruchten over rondgingen was de HTC Desire 20 Pro. Deze smartphone is nu ook officieel aangekondigd. Deze smartphone wordt gepositioneerd in het middensegment en krijgt 6GB RAM en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte. Het toestel wordt aangedreven door een Snapdragon 665 processor, heeft een 6,5 inch Full-HD scherm en een vingerafdrukscanner aan de achterzijde.

Aan de achterzijde is ook de quad-camera te vinden. Deze kent een 48MP hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP macrolens en 2MP dieptelens. Voorop heeft de HTC Desire 20 Pro een 25 megapixel front-camera. De telefoon heeft alles wat je nodig hebt aan boord, denk aan NFC, WiFi, dual-sim en Bluetooth 5.0. De accu van de Desire 20 Pro heeft een capaciteit van 5000 mAh en biedt ondersteuning voor Quick Charge 3.0. In tegenstelling tot de HTC U20 beschikt de Desire over een 3,5 millimeter aansluiting.

Release en prijs

Er ontbreekt momenteel nog wat informatie over de HTC-devices, zo is onduidelijk of HTC kiest voor haar eigen skin HTC Sense. Op dit moment zijn de smartphones alleen voor Taiwan aangekondigd, het thuisland van HTC. Het is echter niet ondenkbaar dat de devices ook naar Europa komen, maar informatie hierover is er op dit moment niet.

In Taiwan kost de HTC U20 omgerekend 565 euro. De prijs van de Desire 20 Pro komt uit op zo’n 270 euro. De prijzen zullen, als de toestellen naar ons land komen, wat hoger liggen omdat er nog heffingen bovenop komen.