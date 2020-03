HTC: we komen in 2020 met 5G-smartphone

HTC lijkt te werken aan een soort van comeback. Hoewel de fabrikant in de afgelopen maanden niks bijzonders aan nieuws naar buiten heeft gebracht, werkt het nu aan een 5G-smartphone.

HTC in 2020 met 5G-toestel

Als we afgaan op de informatie van een CEO van HTC, dan komt er dit jaar een nieuwe smartphone aan van HTC. De Taiwanese fabrikant laat weten dat het werkt aan een toestel met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Dat is niet heel gek, aangezien steeds meer fabrikanten hier serieus werk van maken. In februari 2018 was HTC al met een toestel aanwezig voor een besloten bijeenkomst over 5G.

Het nieuws komt naar buiten dankzij een interview tussen UDN en HTC CEO Yves Maitre. Overigens is het nog maar de vraag of de we nieuwe 5G-telefoon van HTC ook in ons land kunnen verwachten. Als eerst zal er gefocust worden op thuisland Taiwan.

Het is onbekend of HTC de telefoon uitbrengt in het mid-end segment of dat het een high-end device wordt. Vermoedelijk zal het een high-end toestel worden, waarbij de fabrikant samenwerkt met Qualcomm. Daarbij geeft HTC nog meer aandacht aan de toepassingen voor virtual reality, waarbij het bedrijf nog wat omzet draait dankzij de producten van Vive.