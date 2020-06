Live foto duikt op van HTC Desire 20 Pro

We krijgen een steeds beter beeld van de nieuwe HTC Desire 20 Pro. De smartphone is de langverwachte nieuwe smartphone van HTC en dankzij Evan Blass zien we hem nu in levende lijve.

HTC Desire 20 Pro ‘in het echt’

Op 16 juni heeft het Taiwanese HTC een nieuwe aankondiging gepland staan. De fabrikant is al langere tijd wat minder actief, maar lijkt dit jaar meer werk van een terugkeer te maken. In een eerder bericht gaf HTC al aan dat we dit jaar ook een 5G-smartphone kunnen verwachten, maar waarschijnlijk is dat niet deze Desire 20 Pro.

Evan Blass heeft de nieuwe HTC Desire 20 Pro beter in beeld gebracht. Danzkij zijn nieuwe leak zien we het toestel aan de voor- en achterkant. Duidelijk werd al dat de smartphone in de linkerbovenhoek een punch-hole heeft. Het scherm zal een grootte krijgen van circa 6,5 inch met Full-HD+ resolutie. Daarbij is de verwachting dat de telefoon een Snapdragon 660/665 processor krijgt, samen met 6GB RAM.

De achterkant laat zien dat de vingerafdrukscanner aan de achterkant te vinden is. Daarbij zien we een camera met mogelijk drie of vier lenzen. De Desire 20 Pro zal de eerste HTC zijn die vanuit de fabriek met Android 10 geleverd wordt. Meer details zullen we komende week te zien krijgen.