HTC is nog niet dood: komt binnenkort met de HTC Desire 20 PRo

We kunnen een nieuwe smartphone verwachten van HTC. De fabrikant is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van de HTC Desire 20 Pro. De smartphone moet wat weg hebben van Xiaomi en OnePlus.

HTC Desire 20 Pro op komst

Een bron die in het verleden vaker melding heeft gemaakt van nieuws omtrent HTC heeft het de laatste tijd zeer rustig gehad. Het leek erop dat HTC doodgebloed was. Zo zagen we al langere tijd geen nieuwe toestellen meer, maar nu is er nieuws. Volgens LlabTooFeR is de Taiwanese fabrikant bezig met de HTC Desire 20 Pro. De laatste Desire was de Desire 19+ met matige specs. Deze werd ook in Nederland uitgebracht.

We hebben nog geen beeldmateriaal van de Desire 19+, maar volgens de bron krijgt het toestel aan de voorzijde een design zoals bij de OnePlus 8. De achterkant zou meer op de Xiaomi Mi 10 moeten lijken. Daarbij heeft de fabrikant ervoor gekozen om het toestel uit te rusten met een 3,5 millimeter aansluiting. Informatie uit een (niet altijd betrouwbare) benchmark spreekt over 6GB aan werkgeheugen en een Snapdragon octa-core processor.

We zullen in de komende tijd ongetwijfeld meer horen over het toestel van HTC. Wat denk jij? Is er nog hoop voor de fabrikant?