HTC Wildfire R70 aangekondigd met mooi design

Na een lange tijd heeft HTC weer een smartphone aangekondigd. Het is een toestel in de Wildfire-reeks. De smartphone heeft de naam HTC Wildfire R70 meegekregen.

HTC Wildfire R70

De HTC Wildfire R70 is officieel aangekondigd. Het is een zogenoemd ‘entry-level’ toestel en voorzien van nette specificaties in een vrij mooi jasje. De telefoon heeft een 6,53 inch beeldscherm met een HD+ resolutie en een notch. In die notch zit een 8MP camerea. Achterop is er een triple-camera met 16MP hoofdsensor, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor.

De smartphone van HTC is uitgerust met een MediaTek Helio P23 processor, samen met 2GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Dit geheugen is uitbreidbaar met een geheugenkaart. Achterop heeft de HTC Wildfire R70 een vingerafdrukscanner. Verder heeft de smartphone een 4000 mAh accu meegekregen. Het opladen duurt wel wat langer, want er is geen ondersteuning voor fast charging, opladen gaat met 10W via de micro-USB poort.

HTC voorziet de Wildfire R70 van Android 9 Pie met HTC Sense, wat apart is, want Android 10 is al een hele tijd uit. De telefoon is leverbaar in de kleuren Aurora Blue en Night Black. Vooralsnog komt deze Wildfire alleen beschikbaar in India en Thailand. Of we hem ook in Europa gaan zien is nog maar de vraag.