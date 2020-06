HTC Desire 20 Pro: nieuwe details duiken op

HTC heeft al lange tijd geen smartphone meer uitgebracht, maar dat moet binnenkort gaan veranderen. HTC is van plan om de HTC Desire 20 uit te brengen. Over deze smartphone komen we nu nog wat meer te weten.

HTC Desire 20 Pro onderweg

Het is alweer een tijd geleden dat HTC nieuwe smartphones uitbracht en nu richt de fabrikant zich meer op de Vive voor augmented reality. Toch zijn smartphones niet vergeten. Dankzij een vermelding in Google Play Console krijgen we meer informatie over de nieuwe HTC Desire 20 Pro, de eerste HTC die uitgebracht wordt met Android 10.

We zien dat het toestel geleverd wordt met 6 gigabyte aan werkgeheugen. Het toestel krijgt een beeldscherm met een onbekende grootte, maar met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, Full-HD dus. De verwachte grootte van het scherm zal rond de 6,5 inch liggen. Verder wordt duidelijk dat HTC de Desire 20 Pro uitrust met een Snapdragon 665 processor. Het toestel in de foto is overigens niet de Desire 20 Pro, dit is de U11+. Eerder werd al duidelijk dat HTC het toestel zou voorzien van een punch-hole camera in de linkerhoek en een quad-camera aan de achterkant; samen met een vingerafdrukscanner.

Het is op dit moment niet bekend wanneer HTC de nieuwe telefoon officieel aankondigt. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.