HTC komt 16 juni met aankondiging nieuwe smartphone

Het bleef lange tijd stil rondom HTC, maar er komt nu steeds meer informatie binnen over de introductie van een nieuw toestel. We kunnen op 16 juni een nieuwe aankondiging verwachten van het toestel. Wat kunnen we verwachten?

HTC aankondiging op 16 juni

Het Taiwanese HTC heeft een nieuwe aankondiging gepland staan voor deze maand. Op 16 juni zal de fabrikant een nieuwe telefoon presenteren, en dat werd tijd. Lange tijd bleef het stil en leek het merk stilletjes doodgebloed te zijn.

HTC zou naar verluidt de nieuwe Desire 20 Pro op 16 juni willen laten zien. Het gaat hierbij om een midranger waarover al het één en ander naar buiten is gekomen. De smartphone zou voorzien zijn van een 6,5 inch Full-HD+ LCD-scherm met een punch-hole. Daarbij is er een Snapdragon 660/665 chipset, 6GB RAM en een quad-camera. Daarbij zal dit het eerste toestel zijn van HTC dat vanuit de fabriek direct met Android 10 komt.

Of de fabrikant nog meer in petto heeft op deze datum, dat zullen we op 16 juni te weten komen.