LG Velvet preview: hands-on en eerste indruk

LG wil weer serieus meedoen op de smartphonemarkt. Voor deze comeback heeft de fabrikant de LG Velvet uitgebracht. We delen onze eerste indruk in deze preview, met video.

LG Velvet preview

De G-serie zorgt de laatste jaren niet meer voor het succes waar LG waarschijnlijk op gehoopt had. De smartphonefabrikant heeft daarbij de twijfelachtige eer dat het updatebeleid beneden de maat is. Maar dat moet met de LG Velvet allemaal gaan veranderen. De fabrikant heeft daarvoor de telefoon van alle gemakken voorzien.

De LG Velvet is een erg compleet toestel met ondersteuning voor 5G, een triple-camera, een 4300 mAh accu die draadloos opgeladen kan worden en een mooi 6,8 inch OLED-scherm met doorlopende schermranden. Het design is geïnspireerd op de natuur.

In onderstaande video delen we onze eerste indruk van de LG Velvet. Want hoe zit het met de eigen LG-skin en wat zijn de positieve en minder positieve kanten van het toestel?



Samengevat laat de LG Velvet een positieve eerste indruk achter. De smartphone is snel, kent een erg goede accuduur en beschikt over een mooi scherm. Daarbij bevindt het zich in de klasse van toestellen met 5G voor een concurrerende prijs. Zo zagen we dit ook al terug bij de Oppo Find X2 Lite. Op een later moment komt de LG Velvet review online en delen we natuurlijk alle ins- en outs van dit toestel met je. Houd daarom DroidApp in de gaten!