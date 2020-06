LG deelt meer details over release LG Velvet in Nederland en België

DroidApp kon je afgelopen week al het nieuws mededelen dat de LG Velvet officieel naar Nederland zou komen. Nu deelt LG nog wat extra informatie over de aankomende release van het nieuwe 5G-toestel van LG.

LG Velvet release in Nederland

De LG Velvet komt officieel naar Nederland en België, zo schreef DroidApp al van de week. De nieuwste op de natuur geïnspireerde smartphone van het bedrijf zou in de eerste week van juli beschikbaar komen. De LG Velvet is voorzien van een stijlvol en strak design, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkanten. Daarbij heeft de smartphone een triple-camera, ondersteuning voor het 5G-netwerk en een 4300 mAh accu met draadloos en snel opladen.

Om geïnteresseerden extra enthousiast te maken voor het nieuwe toptoestel van LG, komt de fabrikant met een tijdelijke actie. Bij aanschaf van de LG Velvet krijg je tot en met 2 augustus een Dual Screen Cover, samen met een hoesje en screenprotector cadeau bij je aankoop, ter waarde van 275 euro. Hiermee heb je twee schermen tot je beschikking.

In België en Nederland ligt de LG Velvet vanaf 3 juli in de schappen voor een bedrag van 649 euro. Je kunt bij ons kiezen uit de kleuren Aurora Green, Aurora White en Aurora Gray. De andere kleuren komen vooralsnog niet naar ons land. Deze maand zal de smartphone al in verschillende andere Europese landen uitgebracht worden zoals Hongarije, Duitsland, Spanje, Italië en Polen.