LG werkt aan bijzondere smartphone met draaibaar scherm

LG werkt volgens berichten aan een nieuwe soort smartphone. Het toestel krijgt een draaibaar scherm en zou de naam LG Wing krijgen. We zullen het toestel nog dit jaar gaan zien.

LG Wing

LG pakt het dit jaar anders aan dan in voorgaande jaren. De smartphonefabrikant presenteerde eerder al de LG Velvet, nu werkt het bedrijf aan een toestel dat mogelijk de nam LG Wing krijgt. De smartphone valt op door het design, waarbij de telefoon een draaibaar scherm krijgt. Het scherm kan een kwartslag worden gedraaid. Het hoofdscherm krijgt daarmee een 6,8 inch scherm, eronder verschijnt een vierkant scherm met een grootte van 4,0 inch.

Op het tweede scherm kan bijvoorbeeld het toetsenbord getoond worden. Daarbij zouden bewerkingstools weergegeven kunnen worden voor het bewerken van je foto’s. Ook kan gedacht worden aan relevante informatie tijdens het bekijken van een video. De LG Wing zal voorzien zijn van 5G-ondersteuning en een Qualcomm-processor uit de Snapdragon 7XX-serie. Verder zal er een triple-camera zijn met 64MP hoofdsensor.

Volgens bronnen is LG van plan om de nieuwe LG Wing in de tweede helft van 2020 te lanceren. We houden de berichten voor je in de gaten.