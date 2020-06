LG brengt nieuwe 5G-krachtpatser ‘LG Velvet’ begin juli uit voor 649 euro

LG presenteerde onlangs haar nieuwe LG Velvet. De smartphonefabrikant wil met dit toestel haar comeback maken. DroidApp heeft nu nieuwe informatie ontvangen over wanneer en voor hoeveel euro we het toestel in Nederland kunnen verwachten.

LG Velvet naar Nederland

Het hoge woord is eruit, LG brengt haar nieuwe smartphone uit in ons land. De LG Velvet werdin mei van dit jaar aangekondigd, maar toen was er nog niets bekend over een Europese release. Nu is die informatie er wel. LG heeft aan DroidApp laten weten dat de LG Velvet vanaf juli in de winkels ligt. Om precies te zijn zal dit de eerste week van juli zijn.

De LG Velvet is de nieuwste 5G-smartphone en beschikt over prima specificaties. Het design is ontworpen met de natuur in de gedachten; waarbij je de invloed van de natuur terugziet bij het camera-ontwerp. Die moeten regendruppels voorstellen. Dan is er nog het 6,8 inch grote OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een notch. De randen van het scherm lopen door aan de zijkanten. Verder heeft het toestel een Snapdragon 765G processor, samen met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Nog even terugkomend op de camera; dit is een triple-camera met 48MP hoofdlens, een dieptesensor en een groothoeklens. Er zijn veel verschillende functies, en de meest bijzondere is toch wel het maken van ASMR video’s. Verder heeft de LG Velvet een 4300 mAh accu die ook draadloos opgeladen kan worden.

LG laat aan DroidApp weten dat de prijs van de smartphone uit zal komen op 649 euro, al zou dit voor de release heel misschien nog kunnen veranderen.