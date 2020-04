Oppo werkt aan Find X2 Lite: betaalbaar en met 5G

Er zit uitbreiding aan te komen voor de Oppo Find X2-serie. We zagen eerder al de Find X2 en de Find X2 Pro. Nu lijkt de Oppo Find X2 Lite onderweg te zijn. Dit moet een betaalbare smartphone worden, welke ook ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk.

Oppo Find X2 Lite onderweg

Interessant nieuws over Oppo Find X2-serie. Een derde model is nu ook aanstaande met de komst van de Oppo Find X2 Lite. Dit blijkt uit informatie die gedeeld wordt door de betrouwbare bron Winfuture. Roland Quandt schrijft over het bestaan van deze smartphone. De smartphone zou binnenkort al aangekondigd moeten worden. Mogelijk geeft dit ook een eerste indruk van wat OnePlus met haar ‘betaalbare’ toestel wil doen; de OnePlus Z.

De Oppo Find X2 Lite krijgt 5G-ondersteuning en een 6,4 inch AMOLED-beeldscherm. Deze zal een Full-HD+ resolutie afleveren met een notch aan de bovenkant van het beeldscherm. Dit is dus anders dan de andere twee Find X2-modellen, waar het bedrijf een punch-hole heeft geplaatst in het aan de randen doorlopende scherm. Verder zien we dat de smartphone een Snapdragon 765 octa-core processor krijgt met 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kan niet uitgebreid worden.

Achterop de Find X2 Lite vinden we een quad-camera. Dit zal bestaan uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens, een 2MP diepte- en 2MP macro-camera. De front-camera telt 32 megapixel. Interessant is verder dat het toestel een 3,5 millimeter aansluiting krijgt. Verder zien we een 4025 mAh accu met 30W snellader, NFC en hij komt in de kleuren wit (met gradiënt) en zwart.

Een interessant detail; Oppo zou de Find X2 Lite in Europa uit willen brengen voor 499,99 euro. Qua specificaties ziet het er erg interessant uit. Het wordt niet helemaal duidelijk wanneer Oppo de nieuwe smartphone gaat presenteren.

