Oppo Find X2 (Pro) krijgt beveiligingsupdate van maart 2020

Er staat een nieuwe update klaar voor de twee high-end smartphones van Oppo. Zowel de Find X2 als de Find X2 Pro krijgen de maart-patch.

Oppo Find X2 (Pro): patch van maart

Laten we eerlijk zijn, het updatebeleid van Oppo moet nog bewezen worden, maar de beloftes zijn een goed begin. Volgens Oppo wordt de Find X2-serie iedere maand voorzien van een beveiligingsupdate en kan de serie twee jaar lang rekenen op Android-upgrades, zo schreven we in onze Oppo Find X2 review. Dit zou betekenen dat voor de Find X2 en Find X2 Pro een update naar Android 11 en Android 12 verwacht kan worden.

De Oppo Find X2 en Find X2 Pro werden vanuit de doos voorzien van beveiligingsupdate februari 2020. Inmiddels is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de high-end toestellen. Het gaat om beveiligingsupdate maart 2020. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aan. Uit de changelog komt verder naar voren dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de stabiliteit. Welke dit precies zijn, wordt niet duidelijk.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Je krijgt een melding op je telefoon als de update beschikbaar is.

