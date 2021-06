Oppo deelt updateschema van juni voor Android 11 voor Nederland en België

Oppo heeft op internet een nieuw overzicht gedeeld met de updateplannen voor Android 11. Zo zien we dat de Find X2-reeks, samen met de Reno 4-serie, A52 en A72 de update kunnen verwachten naar de nieuwe Android-versie.

Oppo met Android 11-schema

Oppo heeft in de afgelopen tijd al meerdere toestellen bijgewerkt met een update naar Android 11. Zo verscheen in maart de update al voor de Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite, en kwam een maand later de update voor de Reno 4 beschikbaar. Voor de Find X2 Pro verscheen de update in december vorig jaar al. Een nieuw overzicht van Oppo geeft extra duidelijkheid over wanneer andere toestellen de update kunnen verwachten.

Van de week schreven we al over de Oppo A91, waarvoor de update inmiddels Europa heeft bereikt. Hoewel deze inmiddels beschikbaar is in Duitsland, lijkt volgens het overzicht een roll-out in Nederland en België nog niet aanstaande. In het overzicht dat Oppo nu deelt, zien we voor welke toestellen de update deze maand officieel uitgerold zal worden. Hierin zien we ook een aantal toestellen die de update al lang hebben ontvangen, zoals we hierboven hebben benoemd. Oppo noemt de volgende toestellen;

Oppo Find X2 Pro (heeft hem al)

Oppo Find X2 (heeft hem al)

Oppo Find X2 Neo (heeft hem al)

Oppo Find X2 Lite (heeft hem al)

Oppo Reno 4 Pro (heeft hem al)

Oppo Reno 4 (heeft hem al)

Oppo Reno 4Z

Oppo A73 (vooralsnog in juni alleen voor België)

Oppo A72

Oppo A52

